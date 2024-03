Forza Italia: promossa mostra fotografica alla Camera su obesità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno di Forza Italia per il contrasto all'obesità non è mai mancato - prosegue la nota -. Il partito ha chiesto al governo l'istituzione di un Osservatorio Nazionale sui disturbi alimentari e l'obesità e ha presentato una proposta di legge per promuovere politiche di prevenzione e rispondere alle esigenze di tutti i cittadini che soffrono di questa patologia. "La nostra priorità è il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica invalidante - ha sottolineato l'onorevole Roberto Pella, presidente alla Camera dell'Intergruppo parlamentare obesità e diabete -. Come primo firmatario della proposta di legge sulla prevenzione e cura dell'obesità, attualmente in votazione in commissione Affari sociali, intendiamo proprio andare in questa direzione affinché i pazienti affetti da obesità possano, auspicabilmente entro fine dell'anno, vedere la loro patologia riconosciuta e accedere alle cure offerte dal servizio sanitario nazionale tramite i livelli essenziali di assistenza". (segue) (Com)