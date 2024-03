Gaza: Fratoianni (Avs), in partenza per Al Arish, la situazione è devastante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, si trova in Egitto insieme a Bonelli e Mari di Avs ed altri Parlamentari di Pd e M5S e varie Ong italiane. Su Facebook scrive che "oggi partiamo per Al-Arish, hub logistico degli aiuti umanitari del Sinai". Nel suo diario quotidiano dal Medio Oriente, il deputato spiega che "questa mattina Al Cairo abbiamo avuto una lunga riunione con le organizzazioni umanitarie e le agenzie internazionali (Ocha, Oms, Unrwa), che ci hanno delineato il quadro della situazione. Un quadro terribile, devastante. Si prevedono 85 mila morti per fame e malattie nei prossimi sei mesi - prosegue il leader di SI - se non cambierà nulla. Seimila se si imporrà subito il cessate il fuoco. In questo momento 24 ospedali su 36 non sono operativi, c'è solo un bagno ogni 600 persone e il 15,6 per cento dei bambini a Gaza è sotto il livello minimo di nutrizione. Non è più il tempo delle parole - conclude Fratoianni - bisogna agire". (Rin)