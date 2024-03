Energia: Scholz, no al ritorno al nucleare in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha respinto la possibilità che la Germania possa tornare al nucleare. Durante la visita che ha fatto oggi presso un istituto professionale di Sindelfingen, il capo del governo federale ha affermato: “Se qualcuno decidesse adesso di costruire una centrale nucleare, questa sarebbe pronta tra 15 o 20 anni in base ai tempi di realizzazione attuali”. Inoltre, come osservato da Scholz, l’elettricità generata dall’energia nucleare ha un costo nettamente maggiore di quella prodotta dalle fonti rinnovabili. A ciò si aggiunge il fatto che le riserve di uranio sono limitate. Scholz ha, infine, dichiarato: “Se tra 20 anni guarderemo indietro a chi ha preso la decisione più economica ed efficiente per la produzione di energia elettrica, allora sarà il nostro Paese”. (Geb)