Nepal: premier Dahal rompe l’alleanza col Congresso e torna alla coalizione comunista con Oli

- Il primo ministro del Nepal, Pushpa Kamal Dahal, presidente del Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc), ha rotto l’alleanza col Congresso nepalese (Nc) di Sher Bahadur Deuba per tornare ad allearsi col Partito comunista marxista-leninista unificato (Cpn-Uml) di Khadga Prasad Sharma Oli. Il cambio di coalizione, in evidenza sulla stampa nepalese, è avvenuto in modo repentino, ma non sorprendente, dato che i rapporti tra il Centro maoista e il Congresso erano problematici. Questa mattina Dahal ha tenuto nella sua residenza ufficiale una riunione con i leader della nuova coalizione, di cui fa parte anche il Partito nazionale indipendente (Rsp) di Rabi Lamichhne. Dahal ha già scelto tre nuovi ministri senza portafogli, che hanno già prestato giuramento: Hit Bahadur Tamang del Centro maoista, Padam Giri dell’Uml e Dol Prasad Aryal dell’Rsp. Secondo il sito di informazione “Khabarhub” tra Dahal e Oli c’è un accordo in base al quale i due si divideranno la guida del governo nei restanti quattro anni della legislatura: tra due anni, quindi, Oli dovrebbe subentrare come premier. (segue) (Inn)