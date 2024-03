Serbia: ministro Finanze annuncia acquisto di due nuovi velivoli per Air Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso l'acquisto di due nuovi aerei a fusoliera larga per la compagnia di bandiera Air Serbia, uno dei quali arriverà a luglio e l'altro a settembre. Lo ha detto il ministro delle Finanze serbo, Sinisa Mali, nel suo intervento al Business Forum di Kopaonik, come riferito dal quotidiano belgradese "Politika". "Apriamo immediatamente le linee per Guangzhou e Shanghai. Abbiamo tre linee per la Cina, abbiamo due linee per gli Stati Uniti e ne stiamo considerando un'altra per Miami", ha sottolineato Mali. Il ministro ha aggiunto che l'obiettivo è "aprire nuovi mercati" e per questo Belgrado ha firmato l'accordo di libero scambio con la Repubblica popolare cinese. "Si tratta di un'enorme opportunità di esportazione per la Serbia. Dobbiamo aprire nuovi mercati, dobbiamo essere consapevoli delle tendenze e dei trend di crescita. C'è uno 'spostamento' verso l'Asia, che lo accettiamo o no, anche se l'Unione europea è ancora il nostro partner commerciale dominante", ha affermato Mali. (Seb)