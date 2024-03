Singapore: il governo vuole aumentare il salario minimo per i lavoratori stranieri dal prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Singapore ha intenzione di aumentare il salario minimo per i lavoratori stranieri a partire dal prossimo anno, con l’obiettivo di creare nuove opportunità d’impiego per i cittadini della città-Stato. Lo ha dichiarato in parlamento il ministro della Forza lavoro, Tan See Leng, ripreso dal quotidiano “The Straits Times”. A partire dal primo gennaio 2025 gli stranieri dovranno guadagnare un reddito minimo di 5.600 dollari di Singapore al mese (più di 3.800 euro) per ottenere un permesso di lavoro, ha spiegato il ministro nel corso di un dibattimento sul bilancio dello Stato. Attualmente la soglia è fissata a 5 mila dollari di Singapore (3.431 euro). La soglia sarà ancora più alta per i professionisti dei servizi finanziari, che dovranno guadagnare almeno 6.200 dollari di Singapore al mese (4.254 euro) per ottenere il permesso di lavoro, e per chi ha più di 45 anni (10.700 dollari locali, più di 7.300 euro al mese, ma oltre 8 mila euro mensili per il settore finanziario). (segue) (Res)