Singapore: il governo vuole aumentare il salario minimo per i lavoratori stranieri dal prossimo anno (2)

- Le autorità di Singapore hanno rivisto lo scorso anno il regime di visto per gli stranieri introducendo un nuovo permesso Overseas Network and Expertise (One). A partire dal primo gennaio, riferisce “The Straits Times”, sono state accolte 4.200 richieste di permessi One. Tan ha spiegato che Singapore continuerà ad attirare i migliori talenti al mondo per far crescere l’economia, assicurando nel contempo che le aziende sviluppino anche la forza lavoro locale. La città-Stato ha anche intenzione di alzare a 64 anni (rispetto agli attuali 63) l’età della pensione a partire dal primo luglio del 2026. (Res)