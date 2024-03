Calipari: Zanella (Avs), lo ricordiamo con gratitudine, ma corso giustizia fu interrotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordiamo con gratitudine e dolore il gesto eroico di Nicola Calipari, un servitore dello Stato morto durante la missione in Iraq per liberare la giornalista Giuliana Sgrena". Lo ha detto la capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Luana Zanella. "Ma non dimentichiamo che il suo sacrificio non ha trovato pienamente giustizia, perché il processo per la sua morte non venne svolto a causa della opposizione degli Stati Uniti", ha concluso. (Rin)