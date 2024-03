Mar Rosso: Foti (Fd'I), all'opposizione no campo largo, tra Pd e M5s matrimonio d'interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta i fatti dimostrano che non esiste all'opposizione nessun campo largo". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "Stamattina su un tema così delicato come quello del via libera delle commissioni congiunte Affari esteri e Difesa alla relazione sulle nuove missioni internazionali Aspides e Levante, l'opposizione si è frantumata con il Pd che ha votato con la maggioranza mentre il Movimento cinque stelle si è astenuto e Avs non ha partecipato al voto. Altro che luna di miele. Quello tra Pd e M5s dimostra di essere solo un matrimonio d'interesse, combinato a soli fini elettorali. Un matrimonio destinato a fallire", ha concluso Foti. (Rin)