Speciale scuola: annullata la sospensione allo studente di Modena

- "Come avevo già indicato in risposta a una interrogazione parlamentare, relativa alla vicenda di uno studente di Modena sospeso dalle lezioni per 12 giorni, la scuola, nella sua autonomia, possiede tutti gli strumenti per rivedere sanzioni che siano ritenute ingiuste. E, in effetti, così è accaduto, con l'organo di garanzia interno alla scuola che, a maggioranza, ha annullato il provvedimento adottato dal consiglio d'istituto. Questa vicenda dimostra ancora una volta che, rispettando le regole e le procedure corrette, si può sempre ottenere giustizia", dichiara il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. (Com)