Speciale scuola: Marti (Lega), solidarietà a docente picchiato

- "Esprimo tutta la mia solidarietà al docente di Crispiano (Taranto) aggredito da un alunno pochi giorni fa davanti all'istituto alberghiero 'Elsa Morante'. La violenza va sempre condannata e chi tutti i giorni si impegna per la formazione e il futuro dei nostri ragazzi, merita dignità e rispetto. Con la proposta della Lega, diventata legge questa settimana al Senato, questi intollerabili episodi non resteranno più impuniti". Lo afferma, in una nota, il senatore della Lega, Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e coordinatore del partito in Puglia. (Com)