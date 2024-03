Speciale scuola: Valditara, ho proposto strada di autentica inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Io ho proposto una strada di autentica inclusione “prevedendo che lo studente straniero continui ad essere inserito nella classe ordinaria, come avviene adesso, e che per recuperare gravi carenze nella lingua italiana, ma anche in matematica, frequenti per il tempo necessario, e solo per queste discipline, classi collaterali di potenziamento o corsi pomeridiani obbligatori”. Lo scrive su X il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Leggo in queste ore affermazioni farneticanti e palesemente false. Oggi la dispersione scolastica degli studenti stranieri è pari al 30,1 per cento contro il 9,8 per cento di quella degli studenti italiani. I rendimenti in italiano e matematica degli studenti stranieri sono drammaticamente peggiori di quelli degli studenti italiani”, sottolinea Valditara, che aggiunge: “Deciderà la scuola nella sua autonomia. Chi vuole che il modello attuale rimanga intatto, non vuole il bene dei giovani immigrati, né è interessato ad una vera inclusione, ma preferisce fallimentari chiacchiere ideologiche”. (Rin)