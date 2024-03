Speciale scuola: al liceo Virgilio crolla tetto in aula e cede finestra, protestano studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi al liceo classico statale Virgilio di Roma si sono verificati due incidenti: il crollo di un pezzo di tetto in una delle aule e il cedimento di una finestra in un'altra aula dell'edificio. Lo riferisce l'organizzazione studentesca di sinistra Osa. I fatti si sono verificati durante l'orario scolastico. "Constatiamo l'enorme livello di fatiscenza dell'edilizia scolastica e apprendiamo anche dell'assenza delle finestre in un'altra aula e del recente cedimento del vetro di una porta conducente al cortile", spiegano gli studenti. "Tutto ciò è inaccettabile e non può passare inosservato, uno studente dovrebbe poter sentirsi al sicuro almeno all'interno della propria scuola, e non essere costretto ad affrontare una situazione di tale degrado solo perché la scuola non è in grado di provvedere alla sicurezza degli studenti e degli stessi docenti", concludono. (Rer)