Regno Unito: Camera dei lord inizia a votare emendamenti a disegno di legge sul Ruanda

- La Camera dei lord del Regno Unito inizierà oggi pomeriggio a votare sui 48 emendamenti al disegno di legge per il trasferimento di migranti clandestini in Ruanda. Lo ha reso noto l’emittente “Sky news”. Il governo ha chiesto ai lord di non bloccare il disegno di legge, che è già stato approvato dalla Camera dei comuni. Il disegno di legge – che mira a dichiarare il Ruanda un Paese sicuro – ha superato la sua terza lettura alla Camera dei comuni a dicembre. Le votazioni odierne proseguiranno fino a sera e riprenderanno mercoledì. (Rel)