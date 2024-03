Fvg: assessore Energia, intesa con Elettra sincrotrone per parco fotovoltaico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato siglato oggi il protocollo di intesa tra la regione Friuli Venezia Giulia, i comuni di Trieste e San Dorligo della Valle-Dolina ed Elettra sincrotrone per le attività tecnico-amministrative propedeutiche alla realizzazione di un parco fotovoltaico nell’area dell’ex cava Scoria. Il progetto interessa una superficie di dieci ettari e prevede l'installazione di un parco fotovoltaico da otto a dieci Megawatt di potenza di picco, con una produzione annua di energia elettrica stimata di almeno dieci Gigawattora. Per il funzionamento delle macchine di luce Elettra e Fermi, Elettra sincrotrone utilizza in media ogni anno circa 32 mila Megawattora di energia elettrica, prelevata dalla rete elettrica nazionale, e circa 5,5 milioni di metri cubi di gas naturale che alimentano due impianti di trigenerazione per autoproduzione di potenza elettrica, potenza termica e potenza refrigerante necessarie per il funzionamento delle due macchine di luce. (segue) (Frt)