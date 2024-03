Lombardia: Pd, Beduschi chieda a governo dii inserire agriturismo in bando per agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri regionali del Partito democratico in Lombardia Matteo Piloni e Marco Carra, segretario e capodelegazione in commissione Agricoltura, comunicano in una nota di aver scritto oggi all'assessore Alessandro Beduschi per sollecitare un suo intervento presso il Ministero in merito al "Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano" appena uscito. "Il bando è stato aperto venerdì scorso, ma la piattaforma ha subito creato problemi, non consentendo il caricamento delle domande" sottolineano Piloni e Carra che hanno voluto segnalare questa problematica all'assessore "affinché la possa usare presso il ministero per chiedere di recuperare anche gli agriturismi e i venditori diretti che, inspiegabilmente, sono stati stralciati dai beneficiari del bando". "Una scelta, dal nostro punto di vista, sbagliata – concludono i consiglieri dem - in quanto anche gli agriturismi partecipano alla vendita e alla promozione delle eccellenze gastronomiche e agroalimentari dei nostri territori".(Com)