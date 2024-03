Etiopia-Somalia: il Kenya cerca di mediare nella crisi diplomatica per allentare le tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya, William Ruto, ha impresso un'accelerazione ai canali di mediazione per allentare la tensione tra Etiopia e Somalia, i cui rapporti sono ai ferri corti dopo la firma del controverso memorandum d'intesa tra il governo di Addis Abeba e l'autoproclamata repubblica del Somaliland per consentire l'accesso etiope al Mar Rosso e la costruzione di una base militare nel porto di Berbera, in cambio del riconoscimento dello Stato separatista somalo. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dal sito d'informazione "The East African", secondo cui il presidente Ruto ha ospitato la scorsa settimana sia il primo ministro etiope Abiy Ahmed che il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud, entrambi in visita a Nairobi per motivi distinti. Secondo le stesse fonti, il desiderio del Kenya è quello di garantire che la disputa tra Etiopia e Somalia non degeneri, con conseguenze imprevedibili per l'intera regione. Per questo motivo, in occasione dei colloqui è stato concordato che le due parti non avrebbero più dovuto discuterne in pubblico. "È importante che (le parti) non aumentino le tensioni criticandosi continuamente a vicenda in pubblico. Ci sarà un incontro nel prossimo futuro in una sede da concordare, in modo da continuare a impegnarci", ha riferito una fonte a "The East African". (segue) (Res)