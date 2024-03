Etiopia-Somalia: il Kenya cerca di mediare nella crisi diplomatica per allentare le tensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fin dall'inizio della disputa, Nairobi ha cercato di mediare, ma la Somalia ha rifiutato di tenere colloqui diretti finché l’Etiopia non avesse abbandonato il protocollo d’intesa, considerato nullo da Mogadiscio. L'intento di Ruto di risolvere la questione è stato chiaro quando ha incontrato il premier etiope, Abiy Ahmed, avvenuto mercoledì scorso. Dopo i rispettivi viaggi a Nairobi, Ahmed è partito per Dar es Salaam, in Tanzania, mentre Mohamud si è recato ad Antalya, in Turchia. Per Ruto, il rispetto dell'integrità territoriale soddisfa la Somalia, ma garantisce anche che l'offerta del Kenya per il porto di Lamu sia l'alternativa più immediata alle ambizioni di accesso al mare dell'Etiopia. Fonti diplomatiche hanno indicato che l'Etiopia sente già di aver sacrificato sostanzialmente per la stabilità della Somalia, compreso lo schieramento di truppe e la cooperazione sulla sicurezza dei confini, e quindi non dovrebbe essere sospettata di tentare di smembrare la Somalia. In verità, nel recente passato la Somalia ha litigato sia con l’Etiopia che con il Kenya, adducendo interferenze nei suoi affari interni e nell’integrità territoriale. La Somalia ha persino fatto causa al Kenya e ha vinto una causa presso la Corte internazionale di giustizia (Icj) dell'Aia per una disputa sul confine marittimo, tuttavia Nairobi è stata recentemente determinante nel spingere per l'ammissione della Somalia nella Comunità dell'Africa orientale (Eac). (Res)