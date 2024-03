Caso Pifferi: difesa imputata, vuole far sapere all'Italia che non voleva uccidere la figlia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cosa avrebbe voluto dire oggi Alessia Pifferi? Ripete sempre la stessa cosa ovvero 'voglio che tutta Italia sappia che non volevo uccidere mia figlia' ". Lo ha detto Alessia Pontenani, legale difensore di Alessia Pifferi, imputata per l'omicidio della figlia Diana. "Se qualcuno ha imbeccato la Pifferi non sono stata io. Ha avuto una vita veramente difficile e travagliata - ha aggiunto Pontenani - lei non vuole che la gente possa descriverla come un mostro". L'avvocato ha aggiunto chela donna "dice che ha abbandonato la bambina ma non voleva ucciderla e quindi lo ha fatto inconsapevolmente. La sentenza non è scontata, non c'è niente di scontato, mi sembra evidente", ha concluso prima di uscire dall'aula della corte d'Assise del Tribunale di Milano. (Rem)