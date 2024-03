Sicurezza: Petrucci (Fd'I), noi sempre al fianco delle forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro con il questore di Grosseto, Antonio Mannoni, e il comandante provinciale dei carabinieri, Sebastiano Arena, "non è una visita di circostanza, ma una testimonianza vera e concreta di gratitudine da parte di tutti noi, in rappresentanza della grande maggioranza silenziosa degli italiani, nei confronti delle forze dell'ordine, degli uomini e delle donne che ogni giorno presidiano le nostre strade e preservano la sicurezza dei cittadini". Lo ha detto la senatrice di Fratelli d'Italia, Simona Petrucci, in occasione della visita. "Insieme a Fabrizio Rossi, al vicesindaco di Grosseto, Bruno Ceccherini, ai coordinatori provinciale e comunale di Fratelli d'Italia, Luca Minucci e Luca Vitale, abbiamo voluto portare loro il messaggio di vicinanza e apprezzamento del partito, sottolineando l'importanza di una presenza crescente e attiva sul territorio, mirata in particolar modo alla prevenzione dei reati e al supporto alla popolazione. Un 'grazie', il nostro, che siamo stati orgogliosi di porgere, soprattutto in un momento in cui le forze dell'ordine sono state spesso oggetto di attacchi vili e di vere e proprie aggressioni mediatiche", ha concluso. (Rin)