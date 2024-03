Israele-Usa: ministro Difesa Gallant incontra capo Centcom, focus su sfide regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, ha avuto un "colloquio importante" con il capo del Comando generale degli Stati Uniti (Centcom), generale Michael Kurilla, incentrato "sulle crescenti sfide regionali a seguito dell’aggressione iraniana per procura". Su X, Gallant scrive: "Abbiamo sottolineato l’importanza di una stretta cooperazione tra le forze statunitensi e quelle israeliane per garantire la stabilità e la sicurezza regionale. Ho ringraziato il generale per la sua leadership e il suo impegno nei confronti del potente legame tra i nostri eserciti, le istituzioni della difesa e le nazioni. Stiamo lottando per difendere la nostra libertà e i nostri valori comuni". (Res)