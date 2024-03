Difesa: Crosetto partecipa a inaugurazione base aerea Nato di Kucova in Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha partecipato all'inaugurazione della base aerea Nato di Kucova in Albania. Lo riferisce una nota del ministero della Difesa. Alla cerimonia erano presenti le massime autorità albanesi: il presidente della Repubblica, Bajram Begaj, il presidente del Parlamento, Lindita Nikolla, il primo ministro, Edi Rama, il ministro della Difesa, Niko Peleshi nonché l'Incaricato d'Affari statunitense David Wisner. " La nostra presenza – ha dichiarato il ministro - testimonia l'impegno dell'Italia a fianco dell'Albania, un Paese con il quale condividiamo profondi legami storici, culturali e di amicizia per la prossimità geografica e la visione che ci accomuna". (segue) (Com)