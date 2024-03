Difesa: Crosetto partecipa a inaugurazione base aerea Nato di Kucova in Albania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inaugurazione della base aerea di Kucova – ha continuato il ministro Crosetto - non è solo un significativo traguardo nella nostra cooperazione bilaterale, ma anche un punto di svolta per l'intera regione dei Balcani occidentali e un esempio concreto dell'impegno condiviso per la sicurezza, la cooperazione e lo sviluppo della regione. La base è un punto di partenza per iniziative comuni che potranno includere la difesa, la formazione professionale e la collaborazione in campo industriale, ma anche la risposta alle emergenze". Il progetto concretizza inoltre la collaborazione tra Italia e Albania in ambito Difesa; l'Italia, infatti, partecipa attivamente alla difesa aerea dei cieli dell'Albania, alla formazione e all'addestramento delle Forze armate albanesi, svolgendo regolarmente esercitazioni militari congiunte, che rafforzano la compatibilità operativa e promuovono lo scambio di conoscenze. (Com)