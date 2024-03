Energia: Iraq, esportazioni petrolio verso Usa in calo da gennaio a febbraio di circa un milione di barili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di petrolio dall’Iraq verso gli Stati Uniti hanno superato a febbraio i 4 milioni di barili, registrando tuttavia un calo di circa 1 milione rispetto al precedente mese di gennaio. Lo riporta l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, citando un rapporto della US Energy Information Administration (Eia), l’agenzia statistica del dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Nello specifico, i dati indicano che a febbraio l’Iraq ha esportato 4.379 milioni di barili di greggio verso gli Usa, per una media di 127 mila barili al giorno, contro i 5.387 di gennaio, quando la media quotidiana si attestava a 170 mila barili. A questo calo avrebbe contribuito il fatto che, secondo l’Eia, nella prima settimana di febbraio non è stata registrata alcuna esportazione di petrolio dall’Iraq agli Usa. Tra i Paesi arabi esportatori di greggio negli Stati Uniti, l’Iraq si trova al secondo posto dopo l’Arabia Saudita. (segue) (Irb)