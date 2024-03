Energia: Iraq, esportazioni petrolio verso Usa in calo da gennaio a febbraio di circa un milione di barili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati della compagnia statale irachena Somo (State Organization for Marketing of Oil), complessivamente le esportazioni di petrolio dell’Iraq hanno registrato a febbraio un calo di circa 4 milioni di barili rispetto al primo mese del 2024. In particolare, le esportazioni del petrolio iracheno nel mese di febbraio sono state pari a 99.592.311 barili, con un tasso medio giornaliero di 3.434.218 barili di greggio esportati. Le statistiche di gennaio della Somo mostrano che le esportazioni di gennaio si erano attestate a 103.508.438 barili totali. (Irb)