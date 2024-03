Russia: Lavrov, ambasciatori Ue hanno respinto incontro prima di elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha detto di aver invitato di recente gli ambasciatori dei Paesi dell'Unione europea a parlare prima delle elezioni presidenziali russe, ma i diplomatici hanno rifiutato due giorni prima dell'incontro. Intervenendo al forum internazionale della gioventù a Sochi, il ministro ha spiegato che la Russia stava raccogliendo informazioni per capire come si preparano per le elezioni presidenziali nel Paese le ambasciate degli Stati europei a Mosca. (segue) (Rum)