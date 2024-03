Venezuela: Maduro pubblica foto del quadro che lo ritrae vicino a Gesù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha pubblicato sul proprio profilo X la foto di un quadro, ricevuto in regalo, che lo ritrae al timone di una barca, accompagnato dall'immagine di Gesù Cristo. "Guardate questo quadro che mi hanno regalato... Ce l'ho dal 2022 qui a casa... Sempre al fianco di Cristo Redentore... Uniamo le nostre preghiere per il Venezuela..." scrive Maduro a corredo della foto. Nel quadro, il presidente imbraccia un timone con la scritta "Repubblica bolivariana del Venezuela", in un mare presumibilmente in tempesta. Alle sue spalle, con una mano sulla spalla del presidente e un'altra sul timone, si trova Gesù un'aura che circonda la testa e il cuore rosso sul petto. (Vec)