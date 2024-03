Turismo: Pellegrino (Bluvacanze), Egitto meta compromessa dai fatti in Medio Oriente, ma è in recupero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il post pandemia “è stato suggellato dalla grave crisi dell’est Europa e poi ultimamente dai tragici fatti che hanno sconvolto il Medio Oriente. Questo ha compromesso molto alcune delle destinazioni più importanti, soprattutto l’Egitto, che è una delle destinazioni preferite dagli italiani”. Lo ha dichiarato Domenico Pellegrino, ceo di Bluvacanze, a margine dell’evento organizzato da Bluvacanze "Travel Innovation for the future". Questa “criticità geopolitica non si è tradotta in una contrazione dei flussi di domanda, anzi: la domanda è molto reattiva e questo ci sta permettendo di mantenere i livelli di crescita sopra il 2019”, ha continuato Pellegrino, sottolineando che “lo stesso Egitto è in recupero, sebbene dopo i fatti di ottobre la destinazione aveva perso fino al 70 per cento, adesso è al meno 30 per cento”. (Rem)