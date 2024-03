Ue: Donnet (Generali Italia), troppe norme e tasse, non è buono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa, “purtroppo non c’è abbastanza Europa, ci sono troppe tasse e troppe norme. Poi c’è una sovrapposizione di norme europee e norme nazionali, questo non è buono né per famiglie né per gli imprenditori”. Lo ha affermato Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali Italia, intervenendo durante l’evento per i 40 anni di Affari&Finanza in corso a Milano, in merito all'uscita di Fondazione Crt dal capitale della banca, in merito a un possibile danneggiamento dovuto ad una crescita dello 0,7 per cento in Italia. Quindi Donnet ha invitato ad abbassare "le tasse, riduciamo le norme e liberiamo le energie imprenditoriali”. “Abbiamo un business mix che fa sì che in qualsiasi ciclo economico possiamo crescere. Quando la crescita è bassa il risparmio cresce. Quindi visto che facciamo assicurazioni vita e assicurazioni danni, possiamo sempre mantenere una crescita del nostro business abbastanza sostenuta” ha spiegato l’Ad di Generali Italia. Come crescita “si potrebbe fare meglio in Italia, ma anche in Europa. Per fare meglio bisogna liberare energie imprenditoriali", ha concluso. (Rem)