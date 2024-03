Bangladesh: segretario generale Bnp a Singapore per controlli medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mirza Fakhrul Islam Alamgir, segretario generale del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), ha lasciato oggi il Paese per recarsi a Singapore, dove si sottoporrà a controlli medici. Il suo ritorno in Bangladesh è previsto per il 18 marzo. Lo riferisce il quotidiano bengalese “The Daily Star”. Fakhrul arrestato il 29 ottobre, è libero su cauzione dal 15 febbraio. Il politico, 75 anni, è stato arrestato nell’ambito dell’ondata di arresti seguita agli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine avvenuti nella capitale il 28 ottobre scorso. Il suo nome compare in undici denunce, registrate dalle stazioni di polizia di Ramna e Paltan con diverse ipotesi di reato, tra cui omicidio di un agente, assembramento illegale, vandalismo, rivolta, furto di un’arma della polizia, danneggiamento di proprietà, aggressione e ostacolo al personale di polizia. (segue) (Inn)