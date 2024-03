Credito: Donnet, in prossimo piano Generali dividendi per 5,2-5,6 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo raggiunto un'ottima generazione operativa di cassa, abbiamo una posizione patrimoniale molto forte e abbiamo anche la leva finanziaria più bassa del settore”. Quindi, “siamo in buona posizione per adottare una gestione ancora più efficace della riallocazione di capitale attraverso dividendi. Dividendi che sono in crescita: nel piano 2019-21 abbiamo distribuito 4,5 miliardi e nel prossimo piano possiamo confermare che distribuiremo entro i 5,2 e i 5,6 miliardi". Lo ha affermato Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali Italia, intervenendo durante l’evento per i 40 anni di Affari&Finanza in corso a Milano, aggiungendo che "al di là di questa distruzione generosa di dividendi, potremo anche considerare riacquisti di azioni anche su base annuale". (Rem)