Sardegna: Polizia locale Sassari, campagna di sensibilizzazione contro truffe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la campagna di sensibilizzazione contro le truffe, in particolare agli anziani, ideata e realizzata dalla Polizia locale di Sassari. Domani, martedì 5 marzo, alle 17, gli agenti saranno nell’aula magna del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari per un incontro, aperto a tutti, organizzato in collaborazione con Inner Wheel Club Sassari Centro, Università delle tre età e Associazione 50&Più per parlare di questo diffuso fenomeno e spiegare come contrastarlo. L’attività portata avanti dalla Polizia locale di Sassari punta a consolidare uno stretto rapporto tra la popolazione over 65, stimolando comportamenti autoprotettivi e collaborativi in grado di ridurre il rischio di vittimizzazione e di rafforzare il sentimento di fiducia nelle Istituzioni. Le truffe agli anziani rappresentano un reale pericolo sociale per una fascia debole di popolazione, spesso sola e senza particolari strumenti di previsione e prevenzione del rischio di cadere vittima di delitti, con gravi ripercussioni sia economiche sia psicologiche a loro danno. Il progetto “Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani” ideato e attuato dal Comando dal 2020 al 2022 e finanziato dal ministero dell’Interno ne è un esempio. In pochi anni sono state decine le segnalazioni e le denunce raccolte dagli agenti. Tra vendite-truffa online, codici richiesti da finti dipendenti di banca per svuotare i conti correnti e raccolte fondi per bambini bisognosi, la Polizia locale ha raccolto numerosi casi e sventato crimini contro persone inermi che davano fiducia a delinquenti insospettabili. Il progetto è stato ideato e realizzato dalla Polizia locale, con personale formato per affrontare l’importante tematica in un’ottica sia di prevenzione, sia di contrasto dei reati di questo genere. (segue) (Rsc)