Sardegna: Polizia locale Sassari, campagna di sensibilizzazione contro truffe (2)

- Gli agenti si sono avvalsi di strumenti efficaci rivolti a fornire supporto psicologico alle vittime di truffe, reati perpetrati con strategie sempre più difficili da scoprire poiché messi in atto da veri e propri criminali in grado di raggirare le persone anziane nei modi più imprevedibili: dalle truffe consumate in casa con finti tecnici o falsi funzionari, a quelle portate a compimento per strada, da quelle online a quelle telefoniche; queste ultime, forse, le più pericolose poiché toccano le sensibilità delle vittime attraverso racconti di finti pericoli o di finti drammi familiari di natura economica. Pertanto, sin dall’avvio delle attività informative promosse nelle parrocchie della città, quale luogo privilegiato di incontro tra Polizia locale e i destinatari del progetto si è instaurato un legame di fiducia verso gli agenti, che hanno svolto l’attività di formazione e sensibilizzazione sui principali rischi a cui sono esposti gli anziani, in particolare quelli che vivono in una condizione di solitudine. L'iniziativa si è prefissata l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sassarese su questo fenomeno criminoso: sono state sperimentate con successo metodologie di tipo interattivo a impatto sociale che offrono strumenti di conoscenza sulle più diffuse forme di raggiro adottate dai “professionisti” di queste pratiche illecite. Sono stati attivati strumenti di supporto sociale ed è stato distribuito materiale divulgativo, tutto ciò per aiutare le vittime di questi reati fin dal primo momento drammatico in cui si prende coscienza del raggiro; è stato attivato un numero dedicato per fornire informazioni ed assistenza alle vittime di truffe: 800615125. (Rsc)