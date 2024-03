Ambiente: Al via partnership tra Corepla e la Vero Volley di Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Nuovo punto segnato per "RecoPet", l'innovativo progetto di Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, sviluppato con la collaborazione di Interzero. L'iniziativa è volta a sensibilizzare le comunità verso comportamenti più virtuosi come il bottle-to-bottle, il processo che permette di trasformare le bottiglie in PET usate in nuove bottiglie. Grazie alla collaborazione avviata con la società sportiva Vero Volley di Monza, da sempre attenta alle tematiche ambientali, da oggi presso la Opiquad Arena di Viale Gian Battista Stucchi 5, sarà possibile trovare un ecocompattatore RecoPet dove conferire le bottiglie in Pet. L'utilizzo dell'ecocompattatore è molto semplice una volta scaricata l'App RecoPet il cittadino sarà guidato, passo dopo passo, al corretto conferimento delle bottiglie in Pet, contribuendo così al processo virtuoso del riciclo di questo prezioso materiale. I cittadini che sceglieranno di conferire le bottiglie nell'ecocompattatore Recopet, saranno ricompensati con dei premi brandizzati Corepla realizzati in plastica riciclata: con 200 punti sarà possibile vincere uno scaldacollo bandana; con 400 punti uno zainetto e con 800 punti una felpa.(Com)