Speciale difesa: Elt Group partecipa all'ottava edizione di Dimdex in Qatar

- Elt Group partecipa all'edizione 2024 di Dimdex, la fiera biennale su tecnologia marittima e difesa che si svolge a Doha, in Qatar. "L'azienda - si legge in una nota - vuole sottolineare il costante impegno verso le forze armate del Qatar e le loro capacità di operazioni di supporto elettromagnetico (Emso). I visitatori possono trovare maggiori dettagli sull'impegno del Gruppo nel Paese e sulla sua offerta tecnologica presso lo stand di Elt (H4-110). Da anni Elt Group collabora attivamente con le forze armate qatariote impiegando i propri sistemi di Electronic Warfare sulle più avanzate piattaforme di Marina e Aeronautica, rappresentando un punto di riferimento Emso per il Paese. Tra le unità militari del Qatar che oggi impiegano i sistemi EW del gruppo ci sono i caccia Eurofighter Typhoon, gli elicotteri NH90 e tutte le nuove unità navali che la Marina ha acquisito negli ultimi anni da Fincantieri. In linea con il piano strategico dell'azienda, mirato sempre di più all'internazionalizzazione, nel 2017 Elt Group ha aperto nel paese un ufficio commerciale a Doha con l'obiettivo, nel breve termine, di incrementare le capacità di supporto logistico del paese, rafforzando il servizio di manutenzione degli apparati già in uso dalle forze armate del Qatar". (Com)