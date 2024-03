Speciale difesa: Germania, ministro Economia Habeck, dobbiamo migliorare nella sicurezza e nella difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania "deve migliorare nella sicurezza e nella capacità di difesa", perché "così non possiamo più andare avanti": divenire migliori significa "anche rafforzare le innovazioni". È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano "Handelsblatt". In questo modo, l'esponente dei Verdi ha espresso la propria determinazione a promuovere la ricerca a fini militari in Germania, in cui rientrano "sicurezza informatica, intelligenza artificiale o sistemi di intercettazione digitali". A tal fine, Habeck vuole localizzare in Germania fino a 15 "incubatori di start up". (Geb)