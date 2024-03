Speciale difesa: Russia, intelligence ucraina compie attacco informatico contro ministero Difesa di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione centrale di intelligence del ministero della Difesa ucraino (Gur) ha compiuto un attacco informatico contro il ministero della Difesa russo per ottenere accesso a dati e documenti, inclusi quelli segretati. E' quanto il Gur ha reso noto sul suo canale Telegram. "Gli esperti del ministero della Difesa dell'Ucraina hanno compiuto un'altra operazione speciale di successo contro lo Stato aggressore russo. A seguito di un attacco Ddos è stato possibile accedere ai server del ministero della Difesa della Federazione Russa", si legge nel messaggio. Il servizio di intelligence ha detto di aver ottenuto accesso al software che il dicastero russo ha usato per proteggere le informazioni e a una serie di documenti classificati. "Stiamo parlando di ordini, rapporti e altri documenti che circolavano tra più di duemila unità strutturali del dipartimento di sicurezza della Russia. Le informazioni ottenute consentono di stabilire la struttura completa del sistema del ministero della Difesa russo e dei suoi collegamenti", ha aggiunto il Gur. L'analisi dei dati ottenuti, in particolare, ha contribuito a identificare generali, assistenti, specialisti e altri dipendenti del ministero della Difesa di Mosca. (Kiu)