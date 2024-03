Speciale difesa: al via maxi esercitazione Nato nell'Artico, oltre 20 mila soldati tra Norvegia, Finlandia e Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 20 mila soldati, più di cento aerei da combattimento e almeno 50 sottomarini partecipano all’esercitazione della Nato Nordic Response 2024. A partire da ieri e fino al 14 marzo, Norvegia, Finlandia e Svezia ospitano più di 20 mila soldati di 13 Paesi alleati e partner della Nato. Nordic Response 2024 fa parte della serie di esercitazioni Steadfast Defender. L'evento avrà il suo punto focale nella Norvegia settentrionale, in Svezia e in Finlandia, nonché nei corrispondenti spazi aerei e marittimi, e impegnerà oltre 50 sottomarini, fregate, corvette, portaerei e varie navi anfibie, come ha specificato il comando aereo della Nato (Aircom), con sede nella città tedesca di Ramstein. (Res)