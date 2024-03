Speciale difesa: viceministro Esteri russo, esercitazione militare nell’Artico è provocazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta "monitorando" l’esercitazione militare della Nato Nordic Response 2024 in corso in Finlandia, Svezia e Norvegia e la considera “provocatoria”. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". “I militari stanno monitorando” le esercitazioni e “abbiamo tutti i mezzi per farlo”, ha spiegato Grushko. “La nostra posizione politica è ben nota e crediamo che queste esercitazioni siano evidentemente provocatorie – ha proseguito -. Eventuali esercitazioni, in particolare quelle che si svolgono vicino ai confini, aumentano il rischio di incidenti militari” e “pertanto sono state prese tutte le misure necessarie per garantire le capacità di difesa della Russia”. (Rum)