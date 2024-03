Ita: Urso, Commissione Ue decida in fretta dopo chiarimenti Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Ita “sta andando bene, quindi è un’azienda importante e competitiva che ha bisogno di un partner industriale come Lufthansa. Ci auguriamo che la Commissione Ue prenda atto di questo e, dopo i chiarimenti che Lufthansa ha fornito, possa decidere favorevolmente”. Lo ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in occasione della visita al Centro spaziale del Fucino. “Ci aspettiamo che la Commissione europea decida in tempi congrui, a favore di questo progetto. Aspettiamo fiduciosi che ciò avvenga nel più breve tempo possibile”, ha sottolineato Urso, che ha aggiunto: “Siamo determinati affinché Ita possa continuare a svilupparsi e a crescere”. (Rin)