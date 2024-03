Casa: Santanchè a Sala, noi primi a parlare del problema affitti brevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Spiace che il sindaco Sala sia così, perché sul turismo e su queste questioni, dovremmo indossare tutti la casacca della Nazionale”. Lo ha dichiarato il ministro del turismo Daniela Santanchè, a margine dell’evento organizzato da Bluvacanze "Travel Innovation for the future", rispondendo al sindaco di Milano, Giuseppe Sala che ha definito la regolamentazione sugli affitti brevi “inutile” perché “non aiuta a convertire una parte significativa degli affitti brevi in affitti a lungo termine”. “Noi ci abbiamo messo le mani, stiamo andando avanti sul cin, il codice identificativo nazionale, che supera il cir, il codice identificativo regionale, che peraltro non avevano tutte le Regioni”, ha continuato Santanchè, ricordando che “senza quel cin non si potrà salire a bordo delle piattaforme quindi sarà praticamente impossibile applicare e affittare le case per affitti brevi”. “Lo stiamo mettendo a posto - ha concluso il ministro - ma direi al sindaco Sala che quello degli affitti brevi non è un tema dell’ultimo anno, ma c’è da parecchi anni e non ricordo nessun ministro che ne abbia parlato prima di noi”. (Rem)