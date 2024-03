Repubblica Centrafricana: arrestato oppositore Mboli-Goumba mentre tentava di lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Repubblica Centrafricana hanno arrestato un influente critico del governo, Crépin Mboli-Goumba, mentre tentava di lasciare il Paese. Mboli-Goumba, leader del Blocco repubblicano per la difesa della Costituzione (Brdc), è stato arrestato insieme alla moglie domenica nel principale aeroporto della capitale Bangui mentre tentava d'imbarcarsi su un volo diretto a Douala, in Camerun, per motivi medici. Secondo quanto riferito dai media locali, la moglie di Mboli-Goumba è stata rilasciata, ma il politico resta tutt'ora in custodia. Il motivo dell'arresto è sconosciuto, ma il sito d'informazione indipendente "Oubangui Medias" riferisce che l'oppositore era stato preso di mira dalla magistratura dopo aver parlato di “mafia legale” in merito a una disputa sulla proprietà tra lui e la famiglia dell'ex presidente Andre Kolingba. Mboli-Goumba ha accusato, in particolare, il ministro di Stato Arnaud Djoubaye Abazene di interferire nella controversia. Mboli-Goumba è un feroce critico del governo del presidente Faustin Archange Touadera e ha ripetutamente criticato la presenza della compagnia mercenaria russa Wagner nel Paese. (Res)