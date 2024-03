Albania-Italia: Crosetto, legami tra i due Paesi profondi e solidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra Albania e Italia esistono legami solidi e profondi. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, oggi presente alla cerimonia di inaugurazione della nuova base aerea della Nato a Kucova, in Albania. “Tra Italia e Albania profondi, solidi legami. Oggi svolta strategica per Balcani Occidentali, frutto di impegno condiviso per sicurezza, cooperazione e sviluppo sostenibile nonché punto di partenza per iniziative comuni", ha detto Crosetto secondo un messaggio pubblicato sul profilo X del ministero della Difesa.(Alt)