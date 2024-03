Africa: segretariato Eac smentisce voci su varo nuova moneta regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretariato della Comunità dell'Africa orientale (Eac) ha respinto le affermazioni, contenute in un post pubblicato su un falso account X, in cui si sosteneva che i Paesi membri del blocco hanno varato una valuta regionale comune. In una nota, Il segretariato dell'Eac ha respinto la notizia, affermando che la creazione di una moneta unica dell'Africa orientale "è ancora un lavoro in corso" e "si prega di ignorare qualsiasi voce che circola nei social media sulla presentazione di nuove banconote nella regione". Il post, condiviso ieri da un falso account denominato "Government of East Africa", affermava che la valuta si chiamerebbe Sheafra dell'Africa orientale, una combinazione tra lo scellino dell'Africa orientale e del franco Cfa. L'account ha anche condiviso l'immagine di una banconota falsa della presunta moneta unica. Il post ha ricevuto oltre mezzo milione di visualizzazioni ed è stato condiviso da alcuni importanti media e personalità online della regione. Nel 2013 i Paesi membri dell’Eac hanno fissato l’obiettivo di una moneta unica entro il 2024, tuttavia l'obiettivo è stato mancato e il nuovo termine è stato fissato al 2031. (Res)