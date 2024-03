Sardegna 2024: Zangrillo, confermato che centrodestra è avanti a centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna “forse siamo stati un po’ troppo sicuri di noi stessi. Al di là del tema del riconteggio, è stato confermato che il centrodestra è avanti al centrosinistra”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, nel corso della trasmissione di Rai Radio 1 “Il rosso e il nero”. “Forza Italia ha avuto un buon risultato elettorale – ha ribadito –. Io sono un sostenitore della necessità di affrontare la competizione elettorale per tempo, con serietà e determinazione e forse la scelta del candidato è arrivata un po’ in extremis.". In riferimento ai risultati delle elezioni, "ci sono state un po' di cose strane che hanno portato Todde a vincere" e "se ci sono state irregolarità è giusto approfondire”, ha concluso Zangrillo.(Rin)