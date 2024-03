I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Etiopia-Qatar: ministri della difesa si incontrano a Doha - Il ministro della Difesa dell'Etiopia Abraham Belay e l'omologo del Qatar, Khalid bin Mohammed Al Attiyah, si sono incontrati a Doha nel quadro della conferenza internazionale sulla difesa marittima in corso nella città qatariota. Secondo quanto riferito dal ministero di Doha, durante l'incontro si sono discussi temi di interesse comune, nonché le relazioni di cooperazione tra le due parti e le modalità per rafforzarle e svilupparle. All’incontro hanno partecipato l’addetto militare del Qatar in Etiopia, generale Mohammed Ali Al Hajri e le delegazioni di entrambe le parti, formate da ufficiali ed alti funzionari. (segue) (Res)