I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Togo: morto in esilio ex premier Kodjo, sfidò Gnassingbé nel 2020 - E' morto, in esilio, l'ex primo ministro ed ex presidente del parlamento del Togo Gabriel Messan Agbeyomé Kodjo. Avversario del presidente Faure Gnassingbé, che aveva sfidato alle presidenziali del 2020 - rivendicandone la vittoria -, Kodjo è morto ieri a Parigi all'età di 70 anni dopo essere stato ricoverato la vigilia per un malessere. La sua morte avviene poche settimane dopo quella del suo mentore Philippe Fanoko Kpodzro, che lo ha sostenuto con convinzione alle ultime elezioni, lasciando il Togo peri Paesi scandinavi dopo la sconfitta elettorale del pupillo. Nato il 12 ottobre 1954, Kodjo è stato primo ministro del padre di Gnassingbé, il leader militare e poi presidente Eyadèma, dal 31 agosto 2000 al 29 giugno 2002. Ha inoltre ricoperto le funzioni di ministro dello Sport, ministro degli Interni, di direttore generale del Porto autonomo di Lomé, oltre che di presidente del parlamento. (segue) (Res)