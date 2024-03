I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: al Burhan, Unione africana ripristini adesione del Paese all'organismo - Il Sudan "prenderà in considerazione" la proposta dell'Unione africana di mettere fine al conflitto in corso nel Paese da quasi un anno solo se il blocco continentale ripristinerà la piena adesione di Khartum all'organismo. Così il leader militare e presidente del Consiglio sovrano del Sudan, Abdel Fattah al Burhan, ha risposto all'invito avanzato dai delegati della commissione dell'Ua da lui incontrati a Khartum. Secondo quanto riferito in una dichiarazione pubblicata sulla pagina Facebook del Consiglio sovrano sudanese, al Burhan ha espresso “la fiducia del Sudan nell’Ua e nelle potenziali soluzioni che può fornire per porre fine alla guerra, ma solo se lo Stato riacquisterà la sua piena adesione e l’organizzazione lo tratta come tale”. Domenica al Burhan ha ricevuto i membri del gruppo di alto livello dell'Ua sulla risoluzione del conflitto in Sudan, istituito dalla Commissione dell’organismo a gennaio e guidato da Mohamed Ibn Chambas. Il comitato, di tre membri, è stato formato per facilitare il dialogo, ripristinare l’ordine costituzionale e lavorare in collaborazione con le parti interessate sudanesi e la comunità internazionale verso una pace duratura. (Res)