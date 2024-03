© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Italia: ambasciata annuncia nuova procedura per servizio legalizzazioni - Durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo centro per i servizi consolari dell’ambasciata d’Italia in Algeria ad Hassi Messaoud è stata annunciata una nuova procedura per il servizio dedicato alle legalizzazioni. Lo riferisce una nota della stessa ambasciata. Attraverso un rafforzamento della collaborazione con la società VFS Global, a partire dalle prossime settimane l’utenza potrà richiedere la legalizzazione della propria documentazione non solo ad Algeri ma anche in tutto il territorio nazionale algerino attraverso i sei centri operativi a Orano, Annaba, Costantina, Ghardaia, Adrar e Hassi Messaoud. Si tratta di un'importante innovazione volta ad agevolare l’utenza con un notevole risparmio di risorse e tempo. Al momento, infatti, il servizio può essere erogato solo in presenza allo sportello consolare ad Algeri. (segue) (Res)