I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: paesi del Golfo ribadiscono sostegno al dialogo facilitato delle Nazioni Unite - I ministri degli Esteri dei paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) hanno espresso il proprio “sostegno agli sforzi delle Nazioni Unite per raggiungere una soluzione politica, tenere elezioni e unificare le istituzioni statali”, sollecitando i soggetti istituzionali libici a “partecipare a dialogo politico per risolvere le differenze in modo da preservare gli interessi supremi dello Stato”. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale della riunione ministeriale, tenuta ieri presso la sede del segretariato generale del Ccg nella capitale saudita Riad. Il Consiglio ministri è composto dai ministri dell’Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait e Sultanato d’Oman. Alla riunione di ieri erano presenti, tra gli altri, anche il ministro degli Affari esteri marocchino, Nasser Bourita, e i colleghi di Egitto e Giordania, rispettivamente Sameh Shoukry e Aymen Safadi. “Il Consiglio ha ribadito la propria volontà di preservare gli interessi del popolo libico, di raggiungere sicurezza, stabilità e sviluppo in Libia, di garantirne la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale, e di fermare le interferenze nei suoi affari interni, di consentire il ritiro di tutte le forze straniere e i mercenari dal territorio libico”, si legge nel testo. Il Consiglio dei ministri del Golfo “ha invitato tutte le parti in Libia a dare priorità alla saggezza e alla ragione e ad adottare il dialogo politico per risolvere le differenze in modo da preservare gli interessi supremi dello Stato libico e realizzare le aspirazioni del suo popolo allo sviluppo e alla prosperità, sottolineando la posizione dei paesi del Consiglio a sostegno dello Stato della Libia e del percorso politico”. Inoltre, la dichiarazione ha “preso atto” della decisione del Regno dell'Arabia Saudita di riaprire la sua ambasciata a Tripoli. (segue) (Res)